"Servus TV"-Doku rückt Schneeberg in den Fokus

Nicht zum ersten Mal sind der Schneeberg und seine Umgebung Gast in den heimischen Wohnzimmern. Der österreichische Privatsender „Servus TV“ widmet sich am kommenden Freitag, dem 9. Dezember, im Rahmen der „Heimatleuchten“-Reihe, Niederösterreichs höchstem Berg. Ausgestrahlt wird die gut 45 Minuten andauernde Dokumentation mit dem Namen „Besuch beim König – der Schneeberg“ zur besten Sendezeit, um 20.15 Uhr.

Beleuchtet wird in der Sendung unter anderem die Schneebergbahn, die just heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Die Schneebergbahn – sie gilt als eine der letzten drei Zahnradbahnen in Österreich – wird etwa anhand von Josef Wanzenböck vorgestellt, dessen Arbeit als Heizer frühmorgens um 5.30 Uhr startet. Teil der Sendung sind aber auch Meli und Philipp, die bei der Schutzhütte Baumgartner frische Buchteln zubereiten, sowie Johanna Pührer als Teilnehmerin beim legendären Schneeberglauf.

Abseits dessen kommen in der Dokumentation auch Jutta und Richard Schlager aus Mollram vor, die auf einem kleinen Acker Schwarzkümmel in Bio-Qualität anbauen sowie Martin Nötsch, der bereits in fünfter Generation in Puchberg das Fleischerhandwerk ausübt. Einen Auftritt in der TV-Doku hat auch die Zinnfigurenwelt der Gemeinde Katzelsdorf.

„Besuch beim König – der Schneeberg“ beginnt am Freitag um 20.15 Uhr.

