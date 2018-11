Das Bild hätte nicht passender sein können: Denn während Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) die Eröffnung der Spatenstichfeier für den neuen Kindergarten vornahm, herrschte hinter ihm schon rege Bautätigkeit: Baufahrzeuge fuhren auf und ab, manch‘ Wortmeldung wurde kurz vom Baustellenlärm übertönt – das Projekt ist also schon in vollem Gange!

Konkret soll bis spätestens Ende nächsten Jahres ein zweigruppiger Kindergarten im Paradiesweg entstehen. Der Weg bis zum Spatenstich sei ein langer gewesen, er freue sich aber, dass das Bauwerk letztlich an diesem Platz errichtet werde – der sei nämlich geradezu ideal, weil er zwar im Zentrum des Orts sei, andererseits sich aber auch abseits des Verkehrs befinde, so Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ): „Ich bin sehr stolz, dass hier künftig rund 50 Kinder spielen und lernen und dabei bestens betreut werden!“

Insgesamt nimmt man für den neuen Kindergarten rund 1,9 Millionen Euro in die Hand. „Ohne Mittel des Landes würde es aber nicht gehen“, so Diertl in Richtung von ÖVP-Abgeordnetem Hermann Hauer.

Nach Fertigstellung des Baus sollen die Kids des eingruppigen Burggassen-Kindergartens in den Paradiesweg übersiedeln, eine zweite Gruppe kommt dann noch dazu.