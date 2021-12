Wirt wird durch Satire-Videos zur Kultfigur

Dass man sich seinen Humor auch in schwierigen Zeiten bewahren kann, sieht man am Beispiel von Bernhard Schmirl, dem Wirt im gleichnamigen Gasthof, vulgo „Museumswirt“. Gezwungenermaßen im Homeoffice, wollte der beliebte Gastwirt nicht untätig die Hände in den Schoß legen und so entstand das erste Video. „Irgendwann ist der letzte Keller aufgeräumt und man muss schauen, dass einen die Gäste nicht vergessen“, schmunzelt der frisch gebackene Youtube-Star. Mit feinem Sarkasmus und einer Prise schwarzem Humor gewürzt, nimmt er Stellung zum aktuellen Tagesgeschehen, insbesondere der Corona-Krise und deren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen.

Mittlerweile gibt es mehr als 20 Folgen der Serie „Wie es einmal früher war in den Wirtshäusern“ aus dem „Freilicht-Gasthaus Museum“ der Familie Schmirl aus Puchberg am Schneeberg. Dem Publikum werden in humorvoller und tiefgründiger Weise Einblicke in die Sorgen und Nöte der Gastronomen gewährt. Mit einem Hauch Nostalgie führt er den Zuschauer virtuell in die nicht allzu ferne Vergangenheit seines Lokals: „Damit ganz viele Leute sehen und sich erinnern können, wie es früher einmal war in den Wirtshäusern.“

Hatte das erste Video „nur“ 300 Klicks, gingen die folgenden Beiträge dann viral. Im ganzen deutschen Sprachraum genießt der „Museumswirt“ aus Puchberg einen wachsenden Bekanntheitsgrad. Er bekomme Nachrichten aus ganz Österreich, Deutschland, der Schweiz und sogar aus England, freut sich Schmirl.

Ein Bekannter habe sogar einem Freund in Bali den Link zu einem der „Museumswirt-Videos“ geschickt und bekam die Antwort, dass dieser den Beitrag bereits gesehen habe.

Er sei selbst überrascht von seiner Prominenz und dem großen Echo, das seine „Zeitreisen“ in die Vergangenheit des Wirtsgewerbes hervorgerufen haben.

Dass man nun sogar in Bali weiß, wo Puchberg am Schneeberg liegt, kommt sicher nicht nur seinem Gasthaus, sondern auch seinem Heimatort und der ganzen Region zugute...