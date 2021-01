Den Anfang machte eine Pkw-Bergung auf der L 138. "Nachdem das Fahrzeug geborgen wurde, konnte der Lenker die Fahrt fortsetzen", berichtete FF-Pressesprecher Sebastian Knotzer.

Wenig später folgte der nächste Alarm zu einer Lkw-Bergung auf die B 26 nach Edenhof. Mehrere Lkw hingegen im Bereich einer Steigung fest, zwei davon touchierten sich. "Nach mehreren Stunden konnte auch diese Einsatzstelle abgearbeitet werden. Die festhängenden Lkw wurden mittels Seilwinde über die Steigung geschleppt", so Knotzer. Da sich im Rückstau noch mehr Lkws befanden, blieb ein Fahrzeug der FF Puchberg in Edenhof in Bereitschaft.

Neben der Feuerwehr standen auch die Exekutive sowie die Straßenverwaltung im Einsatz.