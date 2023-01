Puchberger Fritz Zwickl präsentiert zehntes Buch

Das Fest startete mit einer Überraschung für den Jubilar: Luisa und Emma brachten ihrem „Urliopa“ ein Geburtstagsständchen auf der Harfe dar, ehe Zwickl sein neuestes Werk vorstellte. In „Wochen, die mein Leben prägten“ berichtet der 1933 in Puchberg geborene Zwickl von seiner Kindheit in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Er schreibt über die Einführung des „Hitler-Grußes“ in der Schule bis zu jenem Zeitpunkt, als der Krieg auch das Schneebergland erreichte. „Ich saß öfter im Luftschutzbunker als in der Schule“, berichtete Zwickl von dem „furchtbaren Krieg“, der ihn angesichts der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine noch heute „aufwühle“, wie er sagte. „Schließlich hieß es damals: Nie wieder Krieg“, so der Zeitzeuge.

Insgesamt umfasst der „Tatsachenbericht“, so der Untertitel des brandneuen Werkes, 16 Kapitel auf 95 Seiten und ist im Kral-Verlag erschienen.

Nicht nur „fleißig“, auch ein „Gedächtnisspeicher“

Lobende Worte für die Arbeit des Puchbergers fand einmal mehr Kral-Verleger Robert Ivansich. „Fritz Zwickl ist nicht nur ein unglaublich fleißiger Schreiber, sondern auch ein wahrer Gedächtnisspeicher der Ortschaft und ein Chronist.“ Jene Generation, die vom Krieg erzählen könne, sterbe langsam aus, so Ivansich: „Sie kann erzählen, wie entsetzlich das damals war und dass der Mensch daraus nichts gelernt hat.“

Auch Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) zollte dem Jubilar seinen Respekt: „Weil es keine Märchen sind, von denen du da schreibst, sondern Tatsachen. Das ist für unsere Gemeinde unglaublich wertvoll!“

„Wochen, die mein Leben prägten“ enthält übrigens auch einen Zeitungsausschnitt aus der NÖN: 2020 hatte Zwickl berichtet, wie er das Kriegsende 1945 erlebt hatte.

