Putz bröckelt ab Zimmer im Rehazentrum Hochegg mussten gesperrt werden

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

67 Zimmer mussten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Foto: PVA

W egen herabfallender Putzteile ist das Rehazentrum der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in Hochegg partiell gesperrt worden. Von 210 Zimmern werden 67 aus Sicherheitsgründen nicht verwendet, so PVA-Sprecherin Natalie Ferch in einer Aussendung der APA.