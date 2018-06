Die Feuerwehr Ternitz-Putzmannsdof rückte am Mittwochvormittag zu einer Tierrettung aus.

Ein Rehkitz ist in den Werkskanal in Putzmannsdorf gestürzt und konnte sich nicht mehr selber aus der misslichen Lage befreien. Das Tier wurde von der Feuerwehr gerettet und konnte nach einer kurzen Erholung an einem angrenzenden Maisfeld wieder freigelassen werden.