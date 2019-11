Dienstagabend wurde die Auszeichnung „Ausgezeichneter Betrieb für Lernen in Europa" vom Wirtschaftsministerium verliehen. Unternehmen, die im Bereich Auslandspraktika für Lehrlinge besonders engagiert sind, wurden so vor den Vorhang geholt, um den Mehrwert von berufsbezogener Auslandserfahrung für die Lehrlinge und für die österreichischen Unternehmen darzustellen. Dieses Jahr wurde diese Auszeichnung bereits zum dritten Mal vergeben.

Bianca Atzmüller, Specialist Human Resources und Lehrlingsbeauftragte bei F/LIST, nahm den Award entgegen: „Bereits seit 2016 ist die Förderung von Auslandsaufenthalten fixer Bestandteil unseres Lehrlingsprogramms. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Denn sie unterstreicht unser Engagement und den hohen Stellenwert, den die Lehrlingsausbildung bei uns im Haus einnimmt.“



Aktuell mehr als 50 Lehrlinge

Aktuell bildet das Familienunternehmen F/LIST am Standort Thomasberg mehr als 50 Lehrlinge in den Berufen Tischler, Polsterer, Metall-, Lackier- und Tischlereitechnik aus. Neben einer fundierten Ausbildung in den wird den Lehrlingen eine Vielzahl an internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen geboten. Dies eröffnet unterschiedlichste Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach der Lehre, je nach den Präferenzen der Lehrlinge. Zusätzlich zur Betreuung durch das Ausbildungsteam und einem offenen Betriebsklima auf allen Ebenen bietet F/LIST Prämien für gute Leistungen in der Berufsschule, Unterstützung bei den Berufsschulkosten, Fahrtkostenzuschüsse, Weiterbildungen, wie zum Beispiel Fachschulungen, Sprachkurse, Teilnahme an Wettbewerben, Auslandspraktika, Teambuilding-Maßnahmen und kostenloses Mittagessen für die Lehrlinge.

Ein Lehrlings-Infoabend bei F/LIST findet übrigens am 21. November ab 16.30 Uhr im Werk 1 in Thomasberg statt.