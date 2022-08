Bezirk Neunkirchen: Keine positiven Mitarbeiter in den Rathäusern

Werbung

Mit Corona infiziert – und trotzdem im Supermarkt, im Schanigarten oder am Arbeitsplatz? Was bis vor kurzem noch als völlig undenkbar galt, ist seit der Vorwoche Realität. Mit der Abschaffung der verpflichtenden Quarantäne stehen (symptomlose) Infizierte seit wenigen Tagen nur mehr unter einer sogenannten Verkehrsbeschränkung – so sie durchgehend eine FFP2-Maske tragen, steht ihnen das öffentliche Leben weitgehend offen.

„Wer positiv ist, der geht in Krankenstand!“

Erlaubt ist es Covid-infizierten Personen also auch, den Parteienverkehr am Rathaus in Anspruch zu nehmen. Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) appelliert allerdings, stattdessen zum Telefonhörer zu greifen: „Es ist wichtig, verantwortungsvoll miteinander umzugehen. Man kann sich ja auch freiwillig in Quarantäne begeben.“ So man als Positiver trotz der Empfehlung, es nicht zu tun, das Rathaus aufsucht, ist jedenfalls eine FFP2-Maske zu tragen. Corona-positive Mitarbeiter kommen aber jedenfalls keine zum Einsatz, versichert Osterbauer: „Wer positiv ist, der geht in Krankenstand!“

„Symptomlose werden bei Vorliegen eines positiven PCR-Tests bezahlt dienstfrei gestellt und müssen sich nach fünf Tagen freitesten lassen – wenn dies aufgrund des CT-Werts nicht möglich ist, bleiben sie weiter dienstfrei gestellt“

Irene Gölles

Ähnlich sieht das im Ternitzer Rathaus aus. Mitarbeiter, die positiv auf das Virus getestet wurden, sollen zuhause bleiben – egal ob mit oder ohne Symptomen. Es sei laut Stadtamtsdirektor Gernot Zottl nicht vereinbar, infizierte Mitarbeiter mit gesunden zusammenarbeiten zu lassen. Und auch im Gloggnitzer Rathaus wird so vorgegangen. „Erkrankte Positive müssen sich krankschreiben lassen. Symptomlose werden bei Vorliegen eines positiven PCR-Tests bezahlt dienstfrei gestellt und müssen sich nach fünf Tagen freitesten lassen – wenn dies aufgrund des CT-Werts nicht möglich ist, bleiben sie weiter dienstfrei gestellt“, sagt Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste).

„Das heißt, er wird dem Arzt wohl oder übel sagen , dass er Symptome hat“

Von einem aktuellen Fall kann Günther Kautz, Geschäftsführer von FWT Composites & Rolls in Neunkirchen, berichten. Ein Mitarbeiter wurde positiv auf Corona getestet, fühlte sich aber gesund und ging freitesten – sein CT-Wert war zu niedrig. Eine verzwickte Situation: „Geht er arbeiten, was er eigentlich muss, muss er durchgängig bei 35 Grad mit Maske arbeiten. Das heißt auch, alle Kollegen rundherum wissen, dass er positiv ist. Zusätzlich müssen wir irgendwo einen Raum zur Verfügung stellen, wo er alleine essen kann.“ Wolle er sich – symptomlos – krank melden, sei das womöglich gar nicht möglich: „Das heißt, er wird dem Arzt wohl oder übel sagen , dass er Symptome hat“, so Kautz. Schließlich war der Mitarbeiter einen Tag lang mit Maske arbeiten, ehe er in den Krankenstand trat. Für Kautz ist die Regelung „gut gemeint, um die Eigenverantwortung zu erhöhen. Das Problem liegt im Detail der Umsetzung und liegt nun bei Arbeitnehmern und Dienstgebern.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.