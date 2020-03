Eines vorweg: Den Mitgliedern im Bezirk Neunkirchen scheint es derzeit wie ihrer Partei zu gehen: Eine klare Linie ist nicht zu erkennen.

Wobei zumindest bei der Frage nach dem Abstimmungsergebnis für die Parteichefin eine Tendenz zu erkennen ist: „Das wollen wir nicht verraten, weil wir keine Empfehlung abgeben möchten“, erklären etwa Bezirksparteiobmann Rupert Dworak, Bundesrätin Andrea Kahofer oder Neunkirchens Stadtrat Günther Kautz unisono.

Wobei Letzterer in der Vergangenheit immer wieder mit öffentlicher Kritik auch an der Bundespartei aufgefallen ist: „Ja, damit halte ich auch nicht hinter dem Berg. Leider werden in dem Papier aber keine Alternativen genannt und wir müssen endlich eine klare Identität finden, wofür die Partei eigentlich steht!“

Ähnlich sehen das auch Dworak und Kahofer: „Der SPÖ muss es jetzt schnell gelingen, mit wichtigen gesellschaftspolitischen Themen zu punkten. Dazu gehört die Debatte um den Mindestlohn von 1.700 Euro, die Frage der Vier Tage-Woche, Nachmittagsbetreuung der Kinder und natürlich die Frage der Pflegeabsicherung endlich nachhaltig geführt“, nennt der Bezirksparteichef gleich konkrete Beispiele.

„Die SPÖ muss sich jetzt mit Inhalten beschäftigen und soll auch auf die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft eingehen!“Kahofer

Dass sich ihre Partei mit grundlegenden Fragen beschäftigt, wird außer von Kautz („Ich bin kein Freund von solchen Umfragen“) prinzipiell gut geheißen, am Zeitpunkt der Umfrage jedoch Kritik geübt: „Wir brauchen jetzt nicht über die Parteichefin abstimmen, da gäbe es Themen, die wichtiger wären“, findet Kahofer. Dworak sieht es ähnlich: „Gerade jetzt, wo der offensichtliche Korruptionsskandal um die Eurofighter aufgeklärt werden muss, in der Casino-Affäre viele offene Fragen auftauchen, nunmehr der IBIZA-Ausschuss durch den Verfassungsgerichtsentscheid gegen den Willen von Türkis-Grün im Parlament beginnen wird, und wir viele andere Themen und Herausforderungen haben, hätte ich mir gewünscht, darüber zu reden. Die Bundespartei und die Vorsitzende haben jetzt wieder eine unnötige Personaldebatte entfacht!“

Eine gänzlich differente Sicht der Dinge hat übrigens der Bezirksobmann des Pensionistenverbandes Viktor Casny. Von der Mitgliederbefragung hält er nicht viel: „Ich werde daran wahrscheinlich auch nicht teilnehmen.“ Denn zur aktuellen Situation hat er eine klare Aussage: „Da gibt es das Sprichwort: Der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Es sind, bis auf ein paar, zu viele Dilettanten am Werk. Die Partei braucht echte Politiker, die auf die Basis schauen.“