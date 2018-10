Zum vierten Mal, jedoch das erste Mal in Raach am Hochgebirge, ging das Marktfest rund um Schaf, Wolle und Holz über die Bühne. Viele Besucher waren mit dabei.

Bereits seit dem Jahr 2015 gibt es "Wechselwolle", ein Projekt, das den Rohstoff Wolle - möglichst aus Österreich - mit Handwerk und Kunst verknüpft. Dazu gab es bereits drei Marktfeste in Kirchberg am Wechsel sowie zwei Filzkunstwanderwege, die mit vielen Menschen aus der Region, etwa Schülerinnen und Schüler, umgesetzt wurden. Die NÖN berichtete damals ausführlich.

In Raach am Hochgebirge fand in der Vorwoche das vierte Marktfest statt. 30 Aussteller hatten sich eingefunden, um ihre Waren zu präsentieren. In den Tagen davor fand außerdem die dritte internationale Filzfortbildung im Seminarzentrum Raach statt.

Die Aussteller kamen nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Slowenien, der Slowakei, Kirgistan und den Niederlanden. Hauptorganisatorin Isabella Scherabon konnte sich auch über den Besuch von Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer (ÖVP), Kirchbergs Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP) sowie Raachs Vizebürgermeister Johann Diewald (ÖVP) freuen.

Alle Informationen: www.wechselwolle.at