Mit Anfang des Jahres wurde Thomas Stranz zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Im NÖN-Gespräch gibt er einen Einblick in seine Arbeit als Kommunalpolitiker.

NÖN: Haben Sie sich als Bürgermeister schon eingelebt?

Thomas Stranz: Es ist noch etwas ungewohnt, von Menschen als ,Herr Bürgermeister‘ angesprochen zu werden. Aber bei uns kennt ja ohnedies jeder jeden und daher ist die Anrede meistens ja nicht so förmlich.

Warum will man eigentlich Bürgermeister werden?

Stranz: Eine gute Frage. Ich lebe gerne in Raach und hatte ein Rieseninteresse. Ich möchte der Gemeinde etwas zurückgeben. Man muss natürlich in die Materie und den Alltag hineinwachsen. Hilfreich ist mir die Ausbildung zum Kommunalmanager gewesen.

Ihr politischer Werdegang?

Stranz: Ich bin ein Quereinsteiger. 2010 bin ich in die Partei eingetreten, 2015 in den Gemeinderat gekommen. Viel unterstützt hat mich mein Vorgänger Bertl Dominik. In den letzten Monaten hat er mir viel gezeigt, wir waren viel unterwegs und ich habe Kontakte geknüpft und mich vernetzt.

Was sind Ihre Ziele?

Stranz: Vor allem Wohnraum zu schaffen. Wir haben gesehen, dass dies ein Anliegen ist und Angebote auch angenommen werden. Wir wollen, dass sich junge Familien bei uns in Raach ansiedeln. Wir wollen schon bald ein neues Projekt in diese Richtung schaffen. Ein weiteres Anliegen ist mir ein schnelles Internet, Stichwort „Glasfasernetz“. Die Landespolitik hat mir zugesagt, dass unsere Gemeinde eine der ersten sein wird.

Als ÖVP-Bürgermeister hat man da sicher einen guten Draht in das Land, oder?

Stranz: Ja natürlich, das ist für die Gemeinde unerlässlich.

Stichwort Gemeinderatswahl 2020. Wie werden Sie die angehen?

Stranz: Mein Ziel ist es, den Stand von zehn Mandaten zu halten (die SPÖ hält drei Mandate – Anmerkung der Redaktion). Als neuer Bürgermeister muss man sich einleben und schauen, wie die Bevölkerung auf einen reagiert. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Mandatsstand halten können. Persönlich wünsche ich mir, dass sich mehr Frauen für die Gemeindepolitik interessieren. Aktuell haben wir nur eine Gemeinderätin.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen und wie legen Sie Ihre politische Arbeit an?

Stranz: Ich werde meinen eigenen Weg gehen und will niemanden nachmachen. Die Parteiangehörigkeit muss egal sein. Ich stehe für eine faire und ehrliche Politik, da ich selbst auch ein grundehrliches Typ bin. Lügen geht gar nicht. Ich werde meine Arbeit ruhig und diplomatisch angehen.

Wie lange wollen Sie Bürgermeister bleiben?

Stranz: Maximal drei Perioden. Dann ist man festgefahren und soll Platz für junge Menschen und deren Ideen machen.

Abseits von Arbeit und Politik: Wie entspannt sich Thomas Stranz?

Stranz: Zeit für Hobbies bleibt leider fast nicht. Ich kann mich sehr gut bei Rock-Musik oder Science Fiction-Filmen entspannen. Bis zur Geburt meines dritten Kindes war ich aktiv beim Roten Kreuz.