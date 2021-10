Harald Kastner: Der Mann fürs Zweirad in Gloggnitz

Das Radfahren und die Technik haben Harald Kastner schon immer begeistert. Der gelernte Elektriker und Betriebsleiter sitzt schon seit vielen Jahren im Sattel. „Die Bergpässe in Österreich und Südtirol bin ich schon gefahren, auch Radrennen habe ich bestritten“, erzählt der Familienvater. Ein Wermutstropfen war da aber immer: „Verkaufen wollen alle, reparieren aber keiner!“

Was lag für den technikbegeisterten Radsportler daher näher, als sich in diesem Bereich selbstständig zu machen? „Ich glaube, da eine Nische gefunden zu haben“, ist der Gloggnitzer von seiner Idee der „Rad-Werkstatt“ überzeugt. Seine technische Ausbildung kam ihm natürlich entgegen, den Feinschliff holte er sich im „WIFI“-Kurs. „Vor Jahren war es eine einfache Sache, heute geht es immer mehr in den technischen Bereich.“ Online zu finden ist das junge Unternehmen unter www.kastner-radwerk.at oder 02662/42788 .