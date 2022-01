Nächtliche Schwerpunkte: Kampfansage an Szene

Quietschende Autoreifen bei der Waschanlage an der B 17, illegale Rennen am Spitz und Lenker vollgepumpt mit Drogen oder Alkohol – geht es nach ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer und der Stadtpolizei, werden solche Szenen schon bald der Vergangenheit angehören. Ermöglichen sollen dies ab Februar regelmäßige nächtliche Schwerpunktaktionen in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Bezirkspolizei. „Wir werden dafür am Wochenende sogar wieder Nachtdienste einführen“, so der Stadtchef im Gespräch mit der NÖN.

Viele Beschwerden von Anrainern

Von vielen Beschwerden über Lärm und Müll weiß auch Stadtpolizeichef Klaus Degen zu berichten: „Es rufen regelmäßig deswegen Leute an. Alleine fünf Kollgen von uns werden sich dem besagten Publikum bei den Kontrollen widmen“, kündigt er auch eine harte Vorgangsweise an.

„Wir werden auch die dementsprechende technische Ausrüstung dabei haben, um Fahrzeuge oder Motorräder, die nicht den technischen Voraussetzungen entsprechen, aus dem Verkehr zu ziehen!“ Da zuletzt auch sehr häufig Drogenlenker im Stadtgebiet unterwegs waren, wird auch dieser Szene schwerpunktmäßig der Kampf angesagt: „Dabei werden uns auch Amtsärzte unterstützen.“ Osterbauer hofft, dadurch der Problematik besser Herr zu werden.

Existenz berechtigt

