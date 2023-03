Schwarzatal: Große Pläne für Radfahrer

Es war ein umfangreicher Arbeitskatalog, den die Gemeinden Ternitz, Wimpassing, Grafenbach-St. Valentin, Enzenreith und Gloggnitz im vergangenen Jahr abgearbeitet haben. Die Mühen haben sich jedoch gelohnt. In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Schimetta ZT sowie einer Fachabteilung des Landes wurde für die Region ein neues Radbasisnetz erstellt.

Ziel aller Gemeinden und Städte war es nicht nur, den Plan für ein gut ausgebautes Radnetz zu entwerfen. Alle wichtigen Einrichtungen der Orte sollten zudem leicht mit dem Rad erreichbar sein. Neben den schon knapp 50 Kilometer bestehenden Radwegen und -routen ohne Ausbaubedarf kamen deshalb neue Projekte hinzu, die mit rund 20 Kilometern beziffert wurden.

Umsetzungsphase soll bald folgen

Neben dem Neubau von Radabschnitten soll auch die bestehende Infrastruktur den derzeit gültigen Verkehrssicherheitsstandards angepasst werden. In einem nächsten Schritt werden die Gemeinden in eine Detailplanung der neuen Radinfrastruktur übergehen. Sobald diese konkretisiert ist, wolle man die Projekte in den nächsten Jahren sukzessive umsetzen. Unterstützt wird die Region dabei nicht nur von NÖ.Regional, sondern auch vom Land selbst.

„Die Planungskosten wurden zu 100 Prozent vom Land NÖ getragen, die Umsetzung daraus resultierender Radinfrastrukturprojekte wird mit 60 bis 70 Prozent gefördert. Die Radbasisnetzplanungen sind ein wichtiges Fundament für aktive Mobilität in den Regionen. Das Land Niederösterreich plant, den Ausbau der aktiven Mobilität in den nächsten zehn Jahren auf 44 Prozent zu verdoppeln“, so ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko. 2022 wurden 30 Millionen Euro in die Radinfrastruktur investiert.

