Ternitzer Bürgerliste kritisiert Radweg-Initiativen der Stadt

Werbung

Bürgerlisten-Gemeinderätin Anna Spies. Foto: zVg

Kein gutes Haar lässt Bürgerlisten-Mandatarin Anna Spies an einem Artikel im aktuellen Mitteilungsblatt der Stadtgemeinde. Konkret geht es darin um einen Preis, der Ternitz als radfahrerfreundliche Stadt bezeichnet. In den Augen von Spies ist das „eine Farce“.

Seit Beginn der Regierungsperiode ist der Radverkehr in Ternitz das Steckenpferd der Bürgerliste, vormals Grüne. Sie arbeiteten sogar ein eigenes Radkonzept für die Stadt aus. Genug getan wurde in ihren Augen aber nicht. „Es hat sich in den letzten Jahren nichts Essentielles für die Radinfrastruktur getan“, bekrittelt die Bürgerlisten-Mandatarin.

Dass sich die Stadt nun mit der Auszeichnung rühme, bei der sie laut Spies nur zwei von fünf Sternen erhielt, sei „einfach nur ärgerlich“. Sie befürchtet nun, dass sich Ternitz auf dieser Auszeichnung ausruhe „und noch weniger Ambitionen hat, in nächster Zeit etwas für den Radverkehr zu tun“, so die Mandatarin.

„Redet Leistungen der Stadt schlecht“

SPÖ-Umweltstadträtin Daniela Mohr. Foto: zVg

Seitens der Stadtregierung kann man die Kritik der Bürgerliste nicht nachvollziehen. Spies sei mit der Materie offenbar nicht oder zu wenig vertraut und würde die Auszeichnungen sowie die Leistungen der Stadt schlecht reden, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der beiden SPÖ-Stadträte Daniela Mohr (Umwelt) und Gerhard Windbichler (Infrastruktur).

SPÖ-Infrastrukturstadtrat Gerhard Windbichler. Foto: zVg

„Die Radhauptstadt Zertifizierung ähnelt dem ,e5- Programm‘. Mit der Startveranstaltung wurde der Ist-Stand erhoben. Die Stadtgemeinde Ternitz startet mit zwei von fünf Sternen, es wurden derzeit nicht mehr als drei Sterne vergeben. Auch beim ,e5-Programm‘ starteten wir mit ,2e‘“, rechtfertigt Umweltstadträtin Mohr die Zertifizierungsbewertung. Infrastrukturstadtrat Gerhard Windbichler betont wiederum, dass man seit 2020 1,4 Millionen Euro in den Ausbau des Radwegenetzes und in Maßnahmen für die Radfahrer investiert habe.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.