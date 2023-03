Großes Verbesserungspotential bei Radwegen im Schwarzatal

Vergangene Woche wurde das Gasthaus Lambrechter in Putzmannsdorf Treffpunkt für die Schwarzataler Radlobby. Grund für die Zusammenkunft: Auf die „Fehler und schlechte Qualität bei den Radwegen in der Region“ aufmerksam zu machen, wie Karl Zauner von der Radlobby Niederösterreich sagt.

So orteten die Besucherinnen und Besucher - unter ihnen befanden sich neben Alltagsradler auch Politiker - schwere Fehler und Hürden in den Radnetzen der Region. Der Alltagsradverkehr werde in Gloggnitz, Ternitz und Neunkirchen nicht ernstgenommen. „Es sind Hürden eingebaut, Kreuzungenn sind unmöglich gestaltet, große Umwege werden von der Politik als selbstverständlich empfohlen“, erklärt Zauner.

Als große Lücken wurden von den Anwesenden vor allem die Bahnunterführungen Rohrbach und Pottschach geortet. So wurde jene Unterführung in Rohrbach ohne Gehsteig und Radfahrweg gebaut, in Pottschach sei die Anbindung des Radwegs in den Straßenverkehr „völlig vergessen“ worden, wie Zauner zusammenfasst. Aber auch bei den Radparkplätzen in Gloggnitz und Neunkirchen gäbe es Potential zur Verbesserung.

Eine, die bei dem Treffen auch anwesend war, ist die Ternitzer Bürgerlisten-Mandatarin Anna Spies. Sie bekrittelt das Radnetz ihrer Heimatstadt schon länger. „Die Radlobby ist für mich einfach die Organisation mit dem entsprechenden Wissen und der Kompetenz, auf die die Politik unbedingt mehr hören sollte. Und das wäre bei unserer Ternitzer Stadtpolitik auch längst und dringend notwendig“, ist sie überzeugt.

Für Ternitz‘ SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak sei das Thema Radwege, das seitens der Bürgerliste immer wieder angeschnitten wird, eine „altbekannte Leier“, wie er sagt. Der Mitteilung der Radlobby werde man sich annehmen, auch wenn Dworak keine großen Problemfelder sieht: „In Pottschach gibt es Rad- und Fußweg und nach Neunkirchen führt entlang der Südbahnstrecke ein Radweg.“

Das nächste Radlobby-Treffen findet am 15. Juni, 18.30 Uhr, im Gasthof Loibl in Gloggnitz statt. Es bestehe zudem die Möglichkeit, neue Radlobby-Gruppen in den Städten Neunkirchen, Ternitz und Gloggnitz zu bilden. Bei Interesse kann man sich per Mail an schwarzatal@radlobby.at wenden.

