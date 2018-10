Weltspitze in Ternitz zu Gast .

Noch nie konnten die Organisatoren, der ARBÖ Sparkasse Neunkirchen, ein so starkes Starterfeld auf den anspruchsvollen Kurs schicken.

Nach einem Weltcup-Rennen in Tschechien nutzten einige Spitzensportler die Durchfahrt durch Österreich und nahmen am Querfeldein-Rennen in Ternitz teil. Mitten unter dem starken Teilnehmerfeld die Sportler des ARBÖ Sparkasse Neunkirchen.

Welche Figur sie bei dem internationalen Rennwochenende gemacht haben, könnt ihr in der nächsten Printausgabe und dem E-Paper der NÖN Neunkirchen lesen.