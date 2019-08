Es ist ein „Herzensprojekt“, wie Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan den geplanten neuen Radweg entlang der Blätterstraße beschreibt. „Immerhin haben wir uns seit 2005 für diese Option stark gemacht und ich bin froh, dass wir dieses Bauvorhaben in der Koalition nun realisieren können!“ Dass sich das imposante Projekt mit kalkulierten 288.000 Euro zu Buche schlägt, sei für ihn vertretbar: „Wenn man das Budget für den Fahrzeugverkehr mit dem für das Rad vergleicht, so wird dort um ein Fünffaches mehr ausgegeben!“

Gestartet wurden die Arbeiten für den drei Meter breiten Weg bereits in der Vorwoche: „Der Baustart erfolgte konkret am 29. Juli, mit dem Bau beauftragt ist die Firma Swietelsky. Die ersten Erd- und Straßenbauarbeiten sind bereits im Gange“, so Fasan. Der kombinierte Geh- und Radweg stellt eine Verlängerung des bestehenden Weges dar. Bislang kann man den Weg stadtauswärts bis zur Getreidegasse (beim Billa-Markt) nützen, danach müssen Radfahrer derzeit auf die Straße wechseln.

Die Kosten enthalten neben der Herstellung des drei Meter breiten Weges auch den Neubau der Einfahrten in die Seitenstraßen sowie die Neuorganisation der Entwässerung der gesamten Blätterstraße und den Austausch eines Teilstücks einer alten Wasserleitung.

Die Fahrbahn der Blätterstraße ist auf höherem Niveau als der umzubauende Gehsteig. Die bisherige Entwässerung der Fahrbahn erfolgte in den Grünstreifen – oder das, was davon übrig ist zwischen Fahrbahn und Gehsteig. Nunmehr werden eigene Versickerungsmulden geschaffen, in die das Wasser von der Fahrbahn abfließen kann. Teilweise erfolgt die Entwässerung auch in den Regenwasserkanal. All dies ist notwendig, um die anrainenden Häuser und Hauseinfahrten vor Wassereintritt zu schützen. Somit entsteht aber nicht nur eine effektive Entwässerung, sondern auch ein attraktiver Grünstreifen, der das Straßenbild verschönert.

Bauarbeiten bis Ende September

„Mit dem neuen Teilstück wird nunmehr auch dieser wachsende Stadtteil durch eine attraktive Radfahranlage an das Zentrum angebunden. In weiterer Folge können die bereits bestehenden Überlegungen für eine Weiterführung des Radweges bis nach Mollram intensiviert werden“, freut sich der Vizebürgermeister.

Die Bauarbeiten sollen bis Ende September abgeschlossen werden.