Brutal und humorvoll, schaurig und heiter, traurig und lustig – obwohl die „Räuberpassion“ von einem der spektakulärsten Verbrecher Österreichs, dem als „Holzknechtseppl“ bekannten Nikolaus Schmidhofer erzählt, ist das, was der „Gunstverein“ da am Sonntagabend im Trattenbacher Gemeinschaftshaus präsentiert, nicht nur bedrückend – immer wieder mischen sich Momente tiefschwarzen Humors in die Szenen, die einen herzhaft schmunzeln lassen. Was überwiegt, ist aber die Unbegreiflichkeit des Geschehens: Stück für Stück werden durch den Erzähler jene Taten bekannt, die der „Holzknechtseppl“, der 1822 zum Anführer der Räuberbande „Stradafüßler“ aufstieg, einst verübte. Morde sind darunter, Vergewaltigungen, Raubüberfälle, Diebstähle und Brandlegungen.

privat Die NÖN-Redakteure Philipp Grabner und Tanja Barta mit den Darstellern Manfred Tauchner und Viktoria Hillisch.

„Glauben’S nie einem, der Ihnen sogt: Glauben’S mir des. Weil: Die Leit‘ erzähl’n vü Bledsinn a, glauben’S mir des“, sagt der Erzähler einmal zum Publikum. Was das Stück in zwei Akten gut zusammenfasst: Denn auch, wenn die „Räuberpassion“ auf historischen Gegebenheiten beruht: Der Grat zwischen „G’schichterl“ und Geschichte ist oftmals ein schmaler. Historische Tatsachen werden in dem Stück mit Erfundenem interpretiert.

Unterm Strich beeindruckt das Stück in mehrfacher Hinsicht: Die exzellenten Darsteller Viktoria Hillisch, Ernst Tauchner, Manfred Tauchner, Georg Bauernfeind und Nikolaus Link schlüpfen innerhalb nur weniger Minuten in mehrere Rollen, trotzdem bleibt die Orientierung für den Zuschauer immer da. Mitreißende Lieder, die schnell ins Ohr gehen, werden zum Besten gegeben – sie alle spielen das Stück nicht nur, sie leben es. Dass die Chemie zwischen den Protagonisten besser nicht sein könnte, bleibt auch dem Publikum nicht verborgen. Am Ende gibt es minutenlangen Applaus und Standing Ovations. Zurecht.

Die Personen:

Ernst Tauchner (Erzähler)

Manfred Tauchner (Gesang, Gitarre, Szeneneinleitungen)

Viktoria Hillisch (Gesang, Darstellerin)

Georg Bauernfeind (Darsteller)

Nikolaus Link (Darsteller)

Georg Winter (Bass)

Thomas Lechner (Schlagzeug)

Stefan Trenker (Gitarre, Keyboard, Gesang)



Aufgaben:

Autor: Nikolaus Link

Musik: Nick Cave, Stefan Trenker, Traditionals

Konzept: Nikolaus Link, Manfred Tauchner

Regie: Ernst Tauchner, Georg Bauernfeind

Textbearbeitung: Georg Bauernfeind, Ernst Tauchner

Ausstattung: Ernst Tauchner

Die nächsten Aufführungen:

(Das Open-Air in Thernberg musste wetterbedingt abgesagt werden.)