Hochzeit beflügelte zu einem Rekordergebnis

Beim Rückblick auf 2022 von Obmann Erich Hütthaler war die Fusion der Raiffeisenbank Schneebergland mit der Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt zentrales Thema. Mit dieser „Banken-Hochzeit“ schlossen sich im Vorjahr zwei erfolgreiche Partner zusammen. Mit der Fusion wurde eine moderne, starke regionale Regionalbank, die nun an 27 Standorten in Stadt und Land in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen vertreten ist, geschaffen. Zudem berichtete der Obmann über die Errichtung und Übersiedelung der Zentrale in der Luchspergergasse in Wiener Neustadt. Nach einer Bauzeit von nur acht Monaten ist das neue Headquarter seit Jänner in Betrieb und wurde im Mai mit einem zweitägigen Fest erfolgreich eröffnet.

Sozialfonds für in Not geratene Mitglieder

Gerade in Zeiten der Dauerkrisen besonders wichtig, war auch der Bericht über den Raiffeisen Sozialfonds: Mit der Gründung dieses regionalen Unterstützungsfonds hilft das Unternehmen unverschuldet in Not geratenen Mitgliedern und Kunden in ihrem Einzugsgebiet. Im Vorjahr wurden bei Hilfsaktionen rund 5.500 Euro ausbezahlt.

Bilanzsumme um 73 Millionen Euro gesteigert

Mehr als zufriedene Gesichter gab es schließlich bei der Präsentation des ausgezeichneten Geschäftsergebnisses von Geschäftsleiter Gerhard Gabriel. Mit ihren 27 Bankstellen wies die Raiffeisenbank Wr. Neustadt-Schneebergland per Ende 2022 eine Bilanzsumme von rd. 1.432 Millionen Euro, das sind um 73 Millionen mehr als im Vergleich zu 2021. Mit einem Betriebsergebnis von 14,52 Millionen Euro setzte sich die gute Ertragslage auch im Vorjahr fort - 2021 waren es 11,3 Millionen Euro gewesen. Die Raiffeisenbank Wr. Neustadt-Schneebergland betreute 2022 mehr als 29.343 Mitglieder und beschäftigte188 Mitarbeiter.