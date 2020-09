Bankangestellter? Das wollte Franz Krismer eigentlich nie werden. Viel mehr war der Lehrerberuf sein Ziel. Als der Vater des heute 63-Jährigen jedoch im Jahr 1973 tödlich verunglückte, war schnell klar: Krismer muss arbeiten gehen und Geld verdienen. Es lag nahe, sich bei der örtlichen Bank als Mitarbeiter zu bewerben. „Ich dachte mir, ich versuche es einfach – und wenn ich auch nur zwei Wochen bleibe.“ Aus den zwei Wochen ist ein ganzes Berufsleben geworden...

Exakt 47 Jahre später verabschiedete sich der Ur-Grünbacher mit 1. September in den Ruhestand – an jener Arbeitsstätte, an der er vor 47 Jahren begonnen hatte. Der Abschied fällt nicht leicht: „Die Bank war meine zweite Heimat, mein zweites Wohnzimmer. Ich habe immer gerne Probleme gelöst – das wird mir abgehen“, meint Krismer im NÖN-Interview.

Was ihn 1973 schließlich doch dazu bewogen hatte, hierzubleiben? „Zu dieser Zeit wurde auf EDV umgestellt, und das fand ich schon sehr interessant“, schmunzelt der langjährige ÖVP-Gemeinderat und Musikvereinsobmann. Als sich dann nach geraumer Zeit sogar die Möglichkeit ergab, Bankstellenleiter zu werden, war Krismer in seinem Job endgültig angekommen. „Ich wurde mit Argusaugen beobachtet, denn mit meinen 24 Jahren war ich wohl einer der jüngsten Bankstellenleiter des Landes“, weiß Krismer.

1992 folgte der nächste Karriereschritt: Krismer wurde Prokurist der Raiba. Und auch wenn er des Öfteren die Möglichkeit gehabt hätte, eine andere Funktion einzunehmen und nach Wien zu wechseln: Krismer blieb mit Überzeugung in Grünbach. „Ich habe eine Verbindung zu meinen Kunden gespürt, ich habe immer gerne zugehört und war für meine Kunden da. Das waren Erfolgserlebnisse, die mich dazu bewogen haben, hierzubleiben“, bereut Krismer seine Entscheidung keinen Tag. „Und dabei war mir immer egal, welche politische Gesinnung jemand hat oder welcher Schicht jemand angehört“, betont der Ex-Banker.

Als Bankstellenleiter fungiert nunmehr Michael Steurer, „ein sehr engagierter, junger Mann und ein idealer Nachfolger“, ist Krismer zufrieden. Seine Pläne für die Pension? „Mehr in die Natur gehen, Österreich erkunden.“ Und, ganz wichtig: „Ein NÖN-Abo abschließen. Bis jetzt hatte ich nur eines in der Bank.“