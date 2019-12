Der Rauschebart, der seit Jahrzehnten das Markenzeichen von Vollblutmusiker Hans Czettel ist, war zwar damals noch nicht einmal im Ansatz erkennbar, seine Begeisterung für Musik aber auch 1969 schon ungebrochen. Unglaublich, aber wahr: Der weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte Ramplacher feiert heuer bereits sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.

An seinen ersten Auftritt kann sich der 64-Jährige noch genau erinnern: „Das war am 4. August 1969 in Ternitz. Da habe ich bei einer Hochzeit am Klavier Tanzmusik gespielt.“ Die Musik wurde Czettel quasi vom Vater und Großvater in die Wiege gelegt: „Beide waren sehr musikalisch, ich habe mit Klavier begonnen, später dann Gitarre und Bass gelernt!“ Als Allrounder geht es rasch bergauf auf der Karriereleiter: Bereits mit 15 Jahren wird er von der Tanzband „Elite 68“ engagiert, ein Jahr später geht er zu den bereits bekannten „Mayflowers“ mit Kurt Brunthaler, Willi Spanblöchl, Werner Lugert und Rudi Osterbauer.

Nach der Matura bricht Czettel das Studium ab, wird hauptberuflich Lehrer an der Musikschule in Ternitz und am Konservatorium in Wiener Neustadt, wo er hunderten Schülern das Klavier- und Keyboardspielen lehrt. Nach einem Intermezzo bei „Frankie’s Non plus ultra“ folgt der musikalische Höhepunkt mit „Magic Sound“:

Internationale Erfolge

Die Band feierte internationale Erfolge, holt mit der Hitsingle „Cara Mia“ Gold und Platin. Es gibt Konzerte vor tausenden Besuchern. Mit der Bekanntheit entstehen auch neue Kontakte: Hans Czettel spielt zusammen mit Größen wie Bill Ramsey, Gus Bachus, Franco Andolfo oder Al Bano Carrisi. Auch mit Showgrößen wie Thomas Gottschalk ist er auf Du und Du. „Früher waren wir ja immer bunt gekleidet, später dann schwarz. Als uns Gottschalk wieder einmal getroffen hat, war er in Sorge, ob leicht etwas mit unserer Oma passiert ist“, gibt er eine Anekdote zum Besten.

Czettel spielt nicht nur Musik, sondern komponiert auch: „Musik ist mein Leben, sie werden mich von der Bühne einmal tragen müssen“, meint er mit einem Augenzwinkern. Mittlerweile geht er es aber etwas ruhiger an: „Ich bin ein ‚musikalischer Callboy‘ geworden“, sagt er, „trete auf Engagements hin heute oft solo oder mit Freunden wie Manfred Spies, Peter Fridecky, Leo Kohn, Schneckerl Schultner, Katharina Anna oder Sheila Edwards, mit der ich seit 30 Jahren auf der Bühne stehe, bei Veranstaltungen, Feiern, Bällen auf!“

Privat entspannt der Jubilar bei ausgiebigen Spaziergängen mit seinem Hund oder hört Jazz: „Nichts Extremes, einfach etwas Schönes!“