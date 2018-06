Bierbrauen ist in Mode. Immer mehr Menschen interessieren sich für die Herstellung des Getränks. Aus anfänglichen Kochtopfexperimenten wird somit manchmal ein Geschäftsmodell. Das „passierte“ auch Michael Zeisel (39) aus Ramplach.

Bereits erste Versuche kamen an

„Bier herzustellen ist meine große Leidenschaft. Deshalb war es naheliegend, mein selbst gebrautes Bier auch nach mir zu benennen: Das ,Zeiserl‘“, so der Bierbrauer. Vor fast zwei Jahren kaufte er sich einen kleinen Kessel und probierte ein paar Rezepte aus: „Ich wollte ein Bier nach meinem Rezept kreieren.“

Bereits die ersten Bierversuche kamen derart gut an, dass ihm geraten wurde, das Bierbrauen doch größer zu betreiben. Im Mai 2017 war es dann soweit. „Der Betrieb wurde vergrößert, damit ich nicht so oft brauen musste, denn mit 50 Litern kommt man nicht weit. Jetzt habe ich immer genug ,Zeiserl‘ auf Lager und kann mich wieder auf neue Rezepturen konzentrieren“, so Michael Zeisel.

„Mein Bier habe ich so entwickelt, dass es nicht zu bitter ist, eher malzig, leicht bitter und durch Hopfen mit leichtfruchtiger, zitrusartiger Note.“

Jedes „Zeiserl“ wird von Hand gemacht. Nach einer Woche ist das Bier fertig für die Abfüllung, die händisch erfolgt. Nach weiteren vier Wochen Reife ist das naturbelassene Bier genussreif. Der hauptberufliche Projektmanager Zeisel macht aus seinem Bierrezept auch kein Geheimnis: „Mein Bier habe ich so entwickelt, dass es nicht zu bitter ist, eher malzig, leicht bitter und durch Hopfen mit leichtfruchtiger, zitrusartiger Note.“

Zurzeit arbeitet er an einem untergärigen hellen Bier (Lager). Die jetzige Produktion ist ein obergäriges Bier, das in Österreich weniger getrunken wird. Untergäriges Bier zu erzeugen ist langwieriger, komplizierter und vom Prozess her aufwendiger.

Zeisels Betrieb ist auf Nachhaltigkeit aus. Es werden hauptsächlich Mehrweg-Bügelflaschen aus Glas oder Aluminiumfässer verwendet. Die Flaschen und Fässer werden direkt im Betrieb gereinigt und abgefüllt.

Den Treber (die Malz-Rückstände) werden an umliegende landwirtschaftliche Betriebe für die Tiere vergeben.

Im Bezirk gibt es das „Zeiserl“ im Diepolzer Dorfwirtshaus in Diepolz, im Hochkogelhaus auf der Hohen Wand und im Musikcafé Allegro in Neunkirchen. Ein ab Hof-Verkauf (Steinfeldgasse 12, 2620 Ramplach) ist nur nach telefonischer ( 0664/313 36 40) Vereinbarung möglich. www.zeiserl.at