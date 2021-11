Alarmierend: Von 121 auf 733 Infektionen im Bezirk Neunkirchen

Zumal die 7-Tages-Inzidenz zuletzt erstmals wieder die 600er-Marke übersprungen hatte. Ist dies bei einer Durchimpfungsquote von unter 65 Prozent sieben Tage durchgehend der Fall, dann kommt es wieder zu Ausreisetests.

Allerdings kratzt der Bezirk aktuell knapp unter dieser 65 Prozent-Marke. Würde man sie überspringen, wäre die nächste Inzidenzgrenze für Ausreisetests wiederum bei 700 laut Verordnung.

,,Wir warten jetzt einmal die weitere Entwicklung ab, sind aber in ständigem Austausch mit den übergeordneten Behörden und für alle Fälle vorbereitet", heißt es auf NÖN-Anfrage seitens der Behörde. Anfang nächster Woche soll es dann bereits konkrete Pläne geben.

Besonders schlimm soll die Gemeinde Schwarzau im Gebirge betroffen sein, dort gibt es aktuell an die 60 positiven Fälle, aber auch in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen sind aktuell rund 80 Personen an Corona erkrankt.

Auch bei den Einsatzkräften im Waldbrandgebiet ist es zu einem kleinen Cluster gekommen. Laut APA-Aussendung sind 21 Personen betroffen.

„Den wichtigsten Beitrag zur Eindämmung der Pandemie kann die Bevölkerung selbst leisten, indem sie sich impfen lässt und damit einerseits die Impfquote verbessertund andererseits – und das ist noch viel wichtiger – die Krankenhäuser entlastet,“ so Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, die ebenso eindringlich ersucht, die geltenden Corona Regeln ausnahmslos einzuhalten. „Die derzeit vorherrschende Delta Variante ist hoch ansteckend und weit mehr als nur eine Grippe. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, das ernst zu nehmen und zusammen zu helfen, um möglichst wenige Menschen auf der Intensivstation behandeln zu müssen!“