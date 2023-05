Rasche Reparatur Gekürzter Maibaum am Neunkirchner Hauptplatz wieder aufgestellt

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Am Dienstagmorgen wurde der gekürzte Maibaum wieder aufgestellt. Foto: Stadtgemeinde Neunkirchen, Kohn

N achdem wie berichtet in der Nacht von Sonntag auf Montag unbekannte Täter den Maibaum am Neunkirchner Hauptplatz angesägt hatten und der Baum aus Sicherheitsgründen von der Feuerwehr umgelegt werden musste, erstrahlt er seit Dienstag wieder in neuem Glanz. Zwar um fünf Meter kürzer, aber dennoch in voller Pracht.