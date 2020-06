Im Zuge der Covid-19-Maßnahmen hat die Stadtgemeinde durchgängig Parteienverkehr ermöglicht. Bisher war das Rathaus allerdings gesperrt, persönliche Anliegen konnten bei nur bei den "Points of Contact" bzw. im zentralen Servicepunkt im Foyer vorgebracht werden. Ab 15. Juni ist das Rathaus wieder zu den gewohnten Parteienverkehrszeiten geöffnet, wie die Stadt in einer Aussendung bekannt gab.

Neu ist zum einen, dass der Mittwoch parteienverkehrsfrei bleibt - sowie auch, dass die Bearbeitung der persönlichen Anliegen an den Parteienverkehrstagen in jeder Abteilung ausschließlich an einem zentralen Punkt über die Bühne gehen wird. "Der Zutritt ist weiterhin nur mit Nasen-Mund-Schutz gestattet, wir bitten auch, die Hygiene-Regeln weiter einzuhalten, um Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen", heißt es in einer Aussendung. Der Zutritt zum Rathaus erfolgt durch den Haupteingang vom Hauptplatz, durch den Hintereingang kann das Gebäude nur mit dem Lift betreten werden.

Ab 15. Juni ist auch der Wirtschaftshof wieder geöffnet – konkret können dort dann auch wieder Müllsäcke erworben werden, Sondermüll kann bereits seit längerem wieder abgebeben werden. Die Sperrmüll- und Grünschnittabgabe bleibt wie gehabt am Schwarzauferweg angesiedelt. Auch hier gelten die Hygieneregeln.

Die Parteienverkehrszeiten im Überblick: