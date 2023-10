Raum Gloggnitz: Erneutes Erdbeben mit einer Magnitude von 2,8

Die Facebook-Beiträge verbreiteten sich am gestrigen 11. Oktober zu später Stunde schnell: „Die Erde bebte schon wieder“, „Habt ihr das gespürt?“. Gegen 23.04 Uhr in der Nacht vermeldete die Instiution GeoSphere Austria ein Beben mit einer Magnitude von 2,8. „Die Erschütterungen waren nach ersten Meldungen bis Wiener Neustadt wahrnehmbar. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, heißt es seitens der Seismologin Rita Meurers.

Das letzte Erdbeben in der Region wurde übrigens am 7. Oktober verzeichnet. Epizentrum war dabei aber Wiener Neustadt. Die Magnitude lag hier bei 2,1. In Gloggnitz selbst gab es zuletzt am 28. September eine Erschütterung. Die Stärke lag hier aber nur bei 1,6.