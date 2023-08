Semmering-Schnellstraße: Lkw krachte in Baustellenabsicherung

Die Feuerwehren Neunkirchen und Gloggnitz wurden am Freitag zu einem Unfall in den Baustellenbereich der Semmering-Schnellstraße S6 gerufen. Aus unbekannter Ursache war ein Lkw mit slowakischem Kennzeichen, beladen mit 23 Tonnen Papier, gegen die Baustellenabsicherung gekracht. Dabei wurde der Lkw rechts vorne im Frontbereich an Reifen und Achsbereich beschädigt.

Der Lenker war zu diesem Zeitpunkt alleine im Fahrzeug und blieb laut Freiwilliger Feuerwehr unverletzt. „Durch den Aufprall an der provisorisch eingerichteten Leitschiene riss der Dieseltank auf, welcher sich anschließend auf der Fahrbahn verteilte“, schildert Einsatzleiter, Brandrat Thomas Rauch.

Die Feuerwehr Neunkirchen war mit einem Schadstofffahrzeug vor Ort und übernahm das Binden des Treibstoffes und verschloss das Leck am Tank. Die Gloggnitzer Floriani unterstützen bei den weiteren Arbeiten mit einem Spezialunternehmen, welches den fahruntüchtigen Lkw von der Schnellstraße brachte.

Für die Dauer des Einsatzes war die S6 in diesem Bereich nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren die Autobahnpolizei Warth, die ASFINAG sowie ein Unternehmen, das die Fahrbahnreinigung übernahm.