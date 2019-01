Die Rax-Seilbahn startet am Samstag, 19. Jänner 2019, inoffiziell in die Wintersaison. Nach den schlechten Witterungsverhältnissen der letzten Wochen musste der Betrieb des touristischen Aushängeschildes in den Wiener Alpen in Niederösterreich aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt werden.

„Die Wettersituation hat sich mittlerweile entschärft, die Rax-Seilbahn setzt sich ab sofort wieder in Bewegung. Die schwere Schneelast auf den Bäumen wurde von den Waldarbeitern, in Zusammenarbeit der Bergrettung Reichenau, beseitigt. Das Team der Seilbahn hat zudem den Gäste- und Terrassenbereich beim Raxalm-Berggasthof von den Schneemengen befreit“, sagt Bernd Scharfegger, Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resort.

In solchen Momenten ist der Zusammenhalt in der Region deutlich spürbar. Für den 35-jährigen Touristiker rücken nun wieder die Angebote in den Vordergrund. „Wir wollen unsere Gäste am Berg verwöhnen. Mit einer qualitätsvollen Hüttengastronomie. Mit sagenhaften Momenten in der Natur. Bei einem Schneeschuhabenteuer oder einfach relaxed im Liegestuhl – bei uns findet jeder sein persönliches Kraftplatzerl“, sagt Scharfegger.

Wer es ein wenig sportlicher möchte: Erstmals scheinen im Sortiment Crossblades auf. Ein Schneeschuh, mit dem Gäste sowohl steigen, fahren als auch gleiten können. Die Crossblades sind mit Softboot-Bindung für Berg-, Wander- und Trekkingschuhe oder mit Hardboot-Bindung für Ski- und Tourenschuhe um 25,00 Euro in der Verleihstation des Raxalm-Berggasthofs erhältlich.

Mehr Informationen unter: www.raxalpe.com.