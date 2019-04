Ja, auch auf der Rax neigt sich die Wintersaison langsam dem Ende zu. Grund genug für Betreiber Bernd Scharfegger Bilanz zu ziehen - und diese fällt überaus gut aus. Bis 22. April läuft die Bahn noch wie gewohnt, doch schon jetzt ist klar: Es gibt ein deutliches Besucherplus.

Scharfegger’s Raxalpen Resort Bernd Scharfegger, Geschäftsführer der Rax-Seilbahn.

Obwohl die Rax-Seilbahn im Jänner aufgrund der Witterung zwei Wochen lang gesperrt war, gibt es ein Plus von 3.200 Besuchern. "Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung. Die Rax wird im Winter immer mehr als Schneeschuhwanderberg wahrgenommen. Diese Trendsportart spricht ein breites Publikum an, ist kostengünstig, leicht erlernbar und eine gesunde Alternative zum Skifahren", so Bernd Scharfegger.

Fit für den Berg

Um die Bahn für den kommenden Sommer vorzubereiten, muss diese von 23. bis 26. April eine kleine Pause für Revisionsarbeiten einlegen. "Eine regelmäßige Wartung und Bestandsaufnahme ist unerlässlich. Kontrolliert werden unter anderem die Elektronik, die Motoren sowie die gesamte Seilbahnlänge", erklärt Scharfegger das Prozedere.