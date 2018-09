9 Plätze – 9 Schätze: Höllental ist im ORF-Show-Finale .

Eine der erfolgreichsten ORF-Programminnovationen der vergangenen Jahre feiert am Nationalfeiertag 2018 seine bereits fünfte Ausgabe: die Hauptabend-Show „9 Plätze – 9 Schätze“. Für Niederösterreich geht das Höllental an den Start, das sich in der Vorausscheidung durchgesetzt hat.