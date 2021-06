Just beim Abstieg von der Rax im Zuge der FPÖ-Wanderaktion erfuhr Landtagsabgeordneter Jürgen Handler, geschäftsführender Bezirksparteiobmann, von Hofers Rückzug. Er sei „genauso überrascht wie alle anderen auch“ gewesen, so Handler: „Es liegt jetzt an den Gremien der FPÖ, mit dieser Situation sachlich und besonnen umzugehen und ich setze vollstes Vertrauen in Harald Stefan, der als an Jahren ältester Stellvertreter Hofers die weiteren Schritte zur Neuaufstellung der FPÖ in die Wege leiten wird.“ Norbert Hofer habe die Partei „in einer schwierigen Phase“ übernommen, dafür müsse man ihm danken, so Handler.

Ähnlich klingt das bei Bezirksparteiobmann und Ex-Abgeordnetem Edi Tauchner – wenngleich sich für ihn der Rückzug abgezeichnet hatte: „Aber der Zeitpunkt und wie das gelaufen ist – ich hätte das nicht so gemacht!“ Nun hoffe er, dass die Nachfolge „ordentlich“ geregelt werde, so Tauchner. Für eine seiner Stellvertreterinnen, Regina Danov aus Neunkirchen, kam der Abgang ebenso überraschend, nach der Wanderung habe man sich aber noch „um einen guten Ausgang der Veranstaltung“ bemüht, so Danov: „Die Nachfolge muss nun innerparteilich festgelegt werden.“ Ob sie bisher eher Hofer oder Kickl bevorzugt hätte? „Ich konnte mit beiden gut und finde generell, dass wir gute Leute in den verschiedenen Ebenen haben.“ Sie selbst konzentriere sich jedenfalls in erster Linie auf Stadt und Bezirk – „und auf unsere Wanderwoche“, so Danov.

Zur medial oft zitierten Personal-Debatte hinter den Kulissen sowie zu einem möglichen Nachfolger will sich unterdessen niemand so recht äußern. Auf die Frage, ob Kickl jetzt als Parteichef fix sei, meint etwa Edi Tauchner: „Ich denke, wir haben einige geeignete Kandidaten – Kickl ist sicher einer davon!“