Budget-Nachtrag sorgt für Millionen-Regen in Neunkirchen

So strahlen hat man Peter Teix in seiner Rolle als ÖVP-Finanzstadtrat noch selten gesehen: Und das aus gutem Grund, legt er doch in seiner 13-jährigen politischen Ressort-Karriere das bislang beste Ergebnis bei einem Rechnungsabschluss vor, das die Bezirkshauptstadt je gesehen hat. Die Stadt schließt das Finanzjahr 2022 mit einem satten Überschuss von 2,69 Millionen Euro ab. Zum Vergleich: 2021 war es ein Überschuss von 532.000 Euro, ein Jahr davor gab es sogar ein Minus von 507.000 Euro.

„Das sind in der Tat sehr erfreuliche Zahlen, die aber nur in Teamarbeit mit den Mitarbeitern der Stadtgemeinde und der Politik möglich sind“, freut sich Teix, der aber gleichzeitig vor allzugroßer Euphorie warnt: „Diese Zahlen werden wir wohl so rasch nicht mehr zusammenbringen und dafür gibt es auch einige Gründe“, nennt er etwa die Bedarfszuweisung des Landes in der Höhe von 900.000 Euro, die gestiegenen Ertragsanteile in einer Höhe von 1,65 Millionen Euro, den blaugelben Energiebonus von 300.000 Euro oder die viel niedriger als geplante Schulumlage mit 194.000 als Beispiele.

Weniger als ursprünglich angenommen hat die Stadt hingegen bei den Strafgeldern. Hier wurden 176.000 Euro weniger kassiert, was aber die Verantwortlichen nicht allzu sehr Trübsal blasen lässt: „Das heißt im Umkehrschluss auch, dass disziplinierter gefahren wird und somit die Verkehrssicherheit steigt“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. Erfreulich für ihn sei auch, dass der Schuldenstand konstant sinke: „Wir haben jetzt im Vorjahr wieder zwei Millionen abgebaut und liegen nun bei 29,93 Millionen Euro.“

Großes Lob an alle Mitarbeiter der Stadt

Erfreut über das gute Ergebnis zeigt sich auch der Stadtamtsdirektor: „Wenn die Vorgaben nicht utopisch sind, dann können sie von unseren motivierten Mitarbeitern auch umgesetzt werden. Dem Personal muss man hier wirklich ein großes Lob aussprechen.“

Das tut auch die Opposition: „Wie kann ich bei diesem Ergebnis etwas kritisieren“, so SPÖ-Stadtrat Günter Kautz mit einem Augenzwinkern. „Das Ergebnis ist wirklich sehr erfreulich, man darf aber auch die Begleitumstände nicht außer Acht lassen!“ Ähnlich sieht es die FPÖ: „Tolle Zahlen, die aber mit Vorsicht zu genießen sind, da es sich wahrscheinlich aufgrund der Zuweisungen um eine einmalige Ausnahme handeln wird“, so Stadtparteiobmann Willi Haberbichler. Auch er hebt die große Disziplin der Mitarbeiter hervor.

