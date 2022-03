Rechnungsabschluss mit mehr als 530.000 Euro Überschuss

Von einem „sehr erfreulichen“ Rechnungsabschluss spricht Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Das Zahlenwerk über das Haushaltsjahr 2021, das in der Gemeinderatssitzung Ende März beschlossen werden soll, weist einen Überschuss von 532.982,79 Euro aus. Im Nachtragsvoranschlag war noch ein Minus von rund 761.000 Euro prognostiziert worden. „Es wurde gut gearbeitet, Grund zur Euphorie gibt es aber nicht. Um den Haushalt ausgleichen zu können, sind noch immer Bedarfszuweisungen des Landes nötig“, so Finanzstadtrat Peter Teix (ÖVP) am Freitagvormittag vor Medienvertretern. Ohne diese Unterstützung wäre ein Minus von 1,5 Millionen Euro zu verzeichnen.

Der Finanzstadtrat sieht sich bestätigt, den „eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, wie er sagt: „Die Haushaltskonsolidierung und die rigorose Budgetpolitik tragen Früchte und werden fortgesetzt.“ Das sieht auch Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) so, der bei der Gemeinderatssitzung einen einstimmigen Beschluss erwartet: „Es wurde geschaut, dass die Finanzen im rechten Licht sind, aber auch nötige Investitionen wurden nicht vergessen, ebenso wie Veranstaltungen und der soziale Aspekt.“

