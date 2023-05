Redewettbewerb Anabelle Fortster ist das Sprachrohr des BORG Ternitz

Lesezeit: 2 Min Tanja Barta

SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald mit den Schülerinnen und Schülern der 7d, Pädagogin Ilse Wallner sowie Sprachtalent Anabelle Fortster. Foto: BORG Ternitz

D as Bundesoberstufenrealgymnasium Ternitz war, wie viele andere Schulen aus Niederösterreich, beim Jugendredewettbewerb in St. Pölten vertreten. Die Schülerin Anabelle Fortster kam dabei in der Kategorie „Sprachrohr“ zu Wort.