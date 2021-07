Mit Andela Rako und Govany Roufaeil konnten sich gleich zwei Schüler der HAK/HAS höchst erfolgreich am mehrsprachigen Redewettbewerb „Sag‘s Multi!“ in Szene setzen. Beide glänzten bei diesem österreichweiten und vom ORF unterstützten Projekt und erreichten die Bundesland-Finalrunde in St. Pölten.

Govany Roufaeil konnte dort die Jury mit seinem auf Deutsch und Arabisch gehaltenen Redebeitrag besonders beeindrucken. Sein Text, in welchem er Probleme und Vorurteile im Umgang zwischen Menschen in multikulturellen und diversen Gesellschaft thematisierte, bestach durch starke sprachliche Bilder sowie einprägsame Beispiele.