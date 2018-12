Mit weißen Weihnachten wurde es heuer in NÖ leider nichts. Viel mehr stehen zahlreiche Feuerwehren aufgrund der anhaltenden Regenfälle im Hochwassereinsatz.

Beispielsweise in Willendorf am Steinfeld. Dort trat der Bach über die Ufer und überflutete die B26. Seitens der Feuerwehr wurde eine Sandsackbarriere errichtet, um den Bach in seinem Lauf zu halten.