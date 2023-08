Personelles: Neue Stützen für das Standesamt

Wenn sich Paare in Aspang und Umgebung „trauen“ – und einander das Jawort geben –, sind sie gefragt: die Bediensteten des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes Aspang. Nun hat der Verbund (er umfasst die Gemeinden Aspang Markt, Aspangberg-St. Peter, Mönichkirchen und Zöbern) neue Stützen. In Aspang ist Eveline Fritz neue Standesbeamtin, in Zöbern Florian Luckerbauer.

Seit November 2021 auf dem Gemeindeamt in Aspang beschäftigt, hat Eveline Fritz mittlerweile schon drei Trauungen absolviert. „Es war natürlich ein wenig aufregend, aber auch wirklich schön, so nette Paare zu begleiten“, resümiert die 34-jährige Mama eines Kindes – und fügt schmunzelnd hinzu: „Es haben auch alle Ja gesagt!“ Generell schwärmt Fritz, die gemeinsam mit Maria Luef für die Buchhaltung am Gemeindeamt verantwortlich zeichnet, für ihren Job: „Ein jeder strahlt dich an, das macht die Aufgabe so schön. Und jede Hochzeit ist anders!“

Große Freude mit ihrer neuen Kollegin hat auch Brigitte Polzer, die die Leitung des Standesamtes über hat – und heuer ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiert. Generell seien Trauungen außer Haus immer mehr gefragt, sagt sie: „Wir versuchen, sehr flexibel zu sein und auf die Wünsche des Brautpaares einzugehen und sie zu erfüllen!“

Zwei Jobs in einem: Trauredner und Fotograf

Neu im Team ist mit Florian Luckerbauer auch ein Zöberner – der 30-Jährige ist seit November 2022 am Gemeindeamt seines Heimatortes tätig und war zuvor im steirischen Pinggau beschäftigt. Sieben Hochzeiten (allesamt im Raum Zöbern) hat Luckerbauer bereits erfolgreich hinter sich gebracht, sieben stehen für heuer noch an. Wobei er hauptsächlich im Freien traut. „Das ist immer mehr gefragt!“

Florian Luckerbauer übernimmt Hochzeiten im Raum Zöbern. Foto: flotoanker.at

Wer Luckerbauer als Standesbeamten engagiert, tut das nicht selten auch zeitgleich als Hochzeitsfotograf: Denn während der 30-Jährige – er ist auch selbst verheiratet – die Zeremonie leitet, hält er sie auch bildlich fest. Wie sich das denn vereinbaren lässt? „Für den Ring- und Kusswechsel habe ich die perfekte Position“, erklärt Luckerbauer, „das lässt sich sehr gut kombinieren!“ Neben Hochzeitsfotos hat sich Luckerbauer mit seiner Firma „Flotoanker“ auf Familien- und Pärchenshootings spezialisiert. „Das Ziel ist es, gefühlvolle, natürliche und strahlende Bilder zu gewinnen“, fasst der Zöberner zusammen.