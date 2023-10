Prozess ging zu Ende: Kein versuchter Mord, aber Einweisung

Am letzten Verhandlungstag musste der Prozess nochmals aufgerollt werden, da sich die Zusammensetzung des Richtersenats geändert hatte. Somit trug die Staatsanwaltschaft nochmals die Anklage vor: Der 31-Jährige wohnte bei Schwester und Schwager in einer Hütte am Hof, was zu immer schlimmeren Streitigkeiten geführt haben dürfte. Laut Staatsanwalt soll der Betroffene unter dem Einfluss einer kombinierten Persönlichkeitsstörung leiden und am 6. Dezember versucht haben, seinen Schwager zu töten, indem er ihn mit Aceton überschüttete und ihn anzünden wollte. Der konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Haus retten. Daraufhin soll der Mann versucht haben, mit dem restlichen Spiritus die Eingangstür des Hauses in Brand zu setzen, was ihm nicht gelang. Laut Staatsanwaltschaft hat er damit aber das Auslösen einer Feuersbrunst in Kauf genommen.

Wäre der Mann bei der Tat zurechnungsfähig gewesen, hätte die Anklage auf versuchtem Mord und Brandstiftung gelautet, so aber wurde über eine Unterbringung in eine forensisch-therapeutische Einrichtung entschieden. Sein Verteidiger wies darauf hin, dass der Mann keinen Vorsatz zu Brandstiftung und Mord hatte, somit gehe es eigentlich nur um eine versuchte Sachbeschädigung und eine leichte Körperverletzung, was keine Gründe für eine Unterbringung seien.

Der Betroffene schilderte vor Gericht, dass ihm zuletzt von seinen Verwandten Wasser und Strom abgedreht worden sei, weshalb er ein Kabel vom Stall zu seiner Hütte gelegt habe, was der Schwager aber nicht wollte. Als er am 6. Dezember seinen Schwager im Hof sah, der ihm das Kabel abschneiden wollte, sei es wieder zu einem Streit gekommen. „Er hat nur gelacht, ich fühlte mich provoziert. Als er sich umdrehte und Richtung Haus ging, habe ich ihm Spiritus auf den Rücken geschüttet. Etwa einen Viertelliter.“

Mit dem Feuerzeug habe er ihn nicht verfolgt, das habe er erst aus seiner Hütte holen müssen, da sei der Mann der Schwester aber schon ins Haus gerannt und habe die Tür versperrt. Das restliche Aceton habe er über den Türstock geschüttet. Auf die Frage der Richterin, was er mit der Aktion gegen den Schwager bezwecken wollte, sagte der Mann, der immer wieder mit „Ausrastern“ die Polizei auf den Plan brachte: „Wir hatten ein familiäres Verhältnis, bis er kam. Er wollte mich rausbringen. Es war ein Einschüchterungsversuch, weil ich wollte, dass er damit aufhört, mich loswerden zu wollen.“

Am zweiten Prozesstag schilderten zwei Polizisten, dass sie wegen dem 31-Jährigen schon öfter ausrücken mussten. Es habe immer wieder Streit mit den Nachbarn gegeben.

Die anwesende psychiatrische Gutachterin verwies auf die Gefahr, dass der Angeklagte solche Taten wieder machen könnte. Der Mann wurde (wegen der Anlass-Taten versuchte absichtliche schwere Körperverletzung und Drohung mit einer Brandstiftung) in eine forensisch-therapeutische Einrichtung eingewiesen. Diese Entscheidung ist nicht rechtskräftig.