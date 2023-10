Theresa Mai stellte nachhaltige Tiny-Häuser vor

Wie man nachhaltig und ressourcenschonend bauen und wohnen kann, darüber gab es kürzlich im Stadtsaal einen interessanten Vortag. Wohnwagon-Geschäftsführerin Theresa Mai referierte auf Einladung der Klima- und Energiemodellregion Schwarzatal zu diesem Thema. Dabei teilte sie ihre Ansätze und Ideen mit den Gästen.

Das Unternehmen baut „grüne“ Tiny-Häuser in modularer Bauweise von 15 bis 55 Quadratmeter. „Der Gebäudesektor ist nach wie vor, auch in Österreich, für rund ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich“, erklärte Mai. Sie ließ auch nicht unerwähnt, das Österreich bei der Bodenversiegelung „Weltmeister“ sei. „Nachhaltiges Bauen und Wohnen ist also unbestritten ein Hebel in der Energie- und Wärmewende und bietet darüber hinaus viele Vorteile und Chancen“, zeigte sich auch Modellregionsmanagerin Katharina Fuchs überzeugt. Man überzeugte auch gleich mit Beispielen wie einer guten Dämmung, die den Heizwärmebedarf dann auf ein Minimum reduziert oder eine individuell auf die Bedürfnisse abgestimmte Photovoltaik-Inselanlage mit Speicher, die die Autarkie-Grad erhöht und die Stromrechnung niedrig hält.

Mai sprach auch an, dass Wohnwagon-Kunden auch in Richtung Nachverdichtung und Zwischennutzung berät. Die Tiny-Häuser sind alle übrigens „made in Gutenstein“.