Not macht bekannterweise erfinderisch, wodurch sich die Region rund um Reichenau etwas Besonderes einfallen ließ. Für Geimpfte, Getestete und Genesene wurde ein vereinfachenderes Konzept entwickelt: Statt an jeder Destination den „Grünen Pass“ zücken zu müssen, gibt es für Gäste nun ein grünes Band, welches durch das Tragen am Handgelenk direkt sichtbar sein soll.

Der Initiator der Idee, Bernd Scharfegger, erklärt: „Es ist eine Serviceleistung am Gast und eine Vereinfachung für die Betriebe.“ Er habe das Konzept vorerst in seinen Betrieben umgesetzt, weil er es für sinnvoll erachte: „Jetzt sind wir halt schon mitten in der Saison, aber es ist noch nicht zu spät, das System zu etablieren.“ Aktuell gibt es die Ergänzung zum „Grünen Pass“ in den Scharfegger-Betrieben sowie dem Schloss Wartholz und dem Schloss Reichenau.

Der Obmann des Semmering-Rax-Schneeberg-Tourismusverbandes Christian Blazek erklärt, dass es das Ziel sei, dieses System auf das gesamte Verbandsgebiet auszuweiten. Blazek erklärt, dass es hier nicht darum gehe, dass alle Betriebe ein solches Band ausgeben sollen. Es gehe um jene, bei denen eine starke Frequenz bestehe und das Kontrollieren viel Zeit in Anspruch nehme. „Es ist für alle Betriebe ein Riesenvorteil, weil man das Tagesgeschäft machen und dann noch zusätzlich die ,3G‘s kontrollieren muss und durch das Bändchen geht das viel schneller vonstatten“, so der Tourismusverbandschef.

Vor kurzem wurde das System bereits ergänzt, denn mittlerweile gibt es zwei unterschiedliche Bänder. Zum einen das dunkelgrüne Band, welches für Geimpfte und Genesene gilt und zum anderen ein hellgrünes Band. Dieses erhalten jene Personen, die ein Testzertifikat vorweisen. Dieses Band soll mit einem Datum versehen werden, um die begrenzte Gültigkeit besser zu kontrollieren, so Blazek.