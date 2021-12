Luke Andrews-Band hat Nach London Lust auf mehr

Was derzeit in Österreich unmöglich ist, das konnten sich Luke Andrews und seine Band mit dem Aspanger Tom Traint und Martin Weninger zuletzt in London erfüllen: ein Live-Konzert zu spielen. Und nicht nur irgendeines, sondern sogar eines im legendären „Troubadour“-Club.

„Wir waren eine Woche drüben, weil wir einige berufliche Dinge zu regeln hatten. Und im Zuge dessen habe ich spontan im Club angefragt, ob ein Konzert möglich wäre. Dass ein Slot frei war, war sicher ein riesen Zufall“, erinnert sich Bassist Tom Traint. Er spricht von einem wunderschönen Konzert: „Es war eine super Stimmung und wir haben sehr viele positive Reaktionen erhalten. Das hat uns natürlich Lust auf mehr gemacht. Es war sicher nicht unser letztes Konzert in London“, so Traint. Im Rahmen des Aufenthaltes traf sich das Trio auch mit Andy Wright, dem Manager von „Simply Red“. „Wir kennen ihn von früher und er schätzt uns und unsere Musik. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Simply Red, eventuell als Vorgruppe bei einer Tour. Aber das steht alles noch in den Sternen“, blickt Traint in die Zukunft.

Ziele gebe es genug, die unklare Situation erschwere diese aber: „Natürlich würden wir gerne sehr viele Konzerte spielen. Wenn das nicht möglich ist, werden wir wieder neue Songs im Studio einspielen!“