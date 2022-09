Luke Andrews Band: Von Weltstar für Tournee engagiert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Sensationelle News für die „Luke Andrews Band“: Die Chartsstürmer aus der Region werden Musiklegende Simply Red bei seiner Europatournee exklusiv supporten. Insgesamt stehen 18 Konzerte auf dem Programm, los geht es am 6. November in Paris. Die Tour endet genau ein Monat später mit einem Schlusskonzert in Budapest.

„Für uns als Band ohne internationales Management und Major Label ist das überwältigend, ein Meilenstein. Aber es bestätigt auch, dass es Geduld und harte Arbeit benötigt, um im Musikbusiness dauerhaft zu überleben“, freuen sich Aspanger Bassist Tom Traint und Banleader Luke Andrews im Gespräch mit der NÖN.

Gemeinsame Proben gibt es im Vorfeld nicht, aber täglichen Kontakt und Abstimmung mit dem Management von Simply Red. Insgesamt reist die Band mit acht Personen zu den Auftritten. Gespielt wird 45 Minuten, 10 bis 12 Songs!

