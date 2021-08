Das Wetter ist sommerlich, die Corona-Maßnahmen sind gelockert und die Menschen sind wieder vermehrt unterwegs – so auch auf den Bergen der Region.

Mangelnde Tourenplanung, eine falsche Einschätzung der Umstände sowie des eigenen Leistungsvermögens aufgrund mangelnder Erfahrung sind laut der Bergrettung Reichenau die häufigsten Ursachen für einen Einsatz. Bereits 36-mal musste die Bergrettung dieses Jahr ausrücken und Menschen aus ihren misslichen Lagen befreien. Sabine Buchebner-Ferstl, Pressereferentin der Ortsstelle Reichenau/Rax, erklärt gegenüber der NÖN, dass diese Faktoren ein besonderes Risiko darstellen, da Personen leicht in unvorhergesehenen Situationen an ihre Grenzen geraten können. Ein häufiger Fehler sei, dass Personen im schwierigen Gelände nicht rechtzeitig umkehren und zu besonders herausfordernden Abschnitten oder Klettersteigen gelangen, in denen sie nicht mehr weiterkommen. Dies passierte erst vor Kurzem, als sich eine 60-jährige Niederösterreicherin ungeplant am Königschusswandsteig wiederfand, der als einer der schwierigsten Klettersteige der Rax ausgewiesen ist.

Aber auch die eigene körperliche Verfassung kann zu einem Stolperstein werden, wenn es darum geht, rechtzeitig umzukehren und die Tour länger als geplant dauert und eventuell nicht mehr bei Tageslicht beendet werden kann. Hier kam es beispielsweise im April zu einem Nachteinsatz. Aufgrund von Erschöpfung und der Schlechtwetterlage musste die Reichenauer Bergrettung zum Rudolfsteig ausrücken.

Doch wie kann man einen sicheren Aufstieg auf die Berge der Region schaffen? Laut Bergrettung Reichenau ist es essenziell, seine Tour genau zu planen. Hierzu gehöre unter anderem, sich über die genaue Länge, den Verlauf und den Schwierigkeitsgrad der Strecke zu informieren. Zusätzlich ist eine entsprechende Ausrüstung unverzichtbar und auch die klimatischen Bedingungen dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Ein ebenso wichtiger Punkt sei, die Tour immer am schwächsten Mitglied zu orientieren und dementsprechend anzupassen.

Beherzigt man die Sicherheitstipps und ist sich seiner eigenen Grenzen bewusst, sollte einem erfolgreichen Ausflug in die Berge der Region nichts mehr im Wege stehen – und falls doch, ist die Bergrettung allzeit gewappnet.