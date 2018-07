Einen fatalen Unfall verursachte ein 76-Jähriger aus der Region Schneebergland. In St. Pölten war er heuer im Mai mit dem Auto unterwegs, fuhr bei roter Ampel über eine Kreuzung und kollidierte mit einem Motorradfahrer. Der Biker verstarb an den Verletzungen, grob fahrlässige Tötung wird dem Pensionisten nun in einem Prozess vorgeworfen.

„Das ist der erste Unfall mit Personenschaden in meinem langen Autofahrerleben. Ich weiß dafür keine Entschuldigung“, so der 76-Jährige. Und er erzählt: „Ich war zu einem Fest eingeladen, war auf dem Weg zu dieser Veranstaltung. Die Strecke kenne ich, ich fahre sie öfters.“ Ob er die rote Ampel gesehen hat? „Ich habe angenommen, dass sie von Grün auf Gelb umspringt. Ich habe den Motorradfahrer gesehen, aber da hat es auch schon gekracht.“

Zeuge des Horrorcrashs wurde ein Autofahrer, der den Unfall mit einer Dashcam filmte. Laut Erhebungen habe der Angeklagte zumindest acht Sekunden Zeit gehabt, das Rotlicht zu sehen. Angesichts dessen liege, so die Richterin, grobe Fahrlässigkeit vor. Anders sieht das der Verteidiger des Pensionisten. „Der Angeklagte war nicht alkoholisiert, er war nicht zu schnell unterwegs und es war nicht dunkel“, legt der Anwalt dar.

Die Richterin bleibt dabei: „Ich stütze mich auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, die besagt, dass die Zeitspanne, innerhalb der man das rote Licht sehen kann, wesentlich ist.“ Der 76-Jährige wird im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu zehn Monaten auf Bewährung sowie 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt (nicht rechtskräftig). Mildernd seien Geständnis und bislang ordentlicher Lebenswandel.