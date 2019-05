Im Mai jährt sich der Fall des Eisernen Vorhangs zum 30. Mal: Am 2. Mai 1989 begann Ungarn Grenzsperren und Stacheldrähte zu entfernen. Die damaligen Außenminister Österreichs und Ungarns, Alois Mock und Gyula Horn trafen sich am 27. Juni 1989 an der burgenländisch-ungarischen Grenze, um zum Zeichen der Grenzöffnung die letzten Drahtzäune gemeinsam durchzuschneiden.

Hubert Mühlbauer war damals Bürgermeister von Neulengbach. Er kann sich an die Bilder und die Nachrichten von damals noch gut erinnern: „Es war ein Wunder. Es war unrealistisch. Es war herrlich.“ Niemand habe daran geglaubt, dass die Ostöffnung zustandekommen würde. „Gorbatschow war einer der berühmtesten Russen in der Geschichte. Er hat gesehen, dass es mit dem Kommunismus zu Ende geht. Auch Polen mit der Solidarnosc war maßgeblich. Und der Papst hat auch mitgespielt“, sagt Mühlbauer.

Archiv Hubert Mühlbauer war 1989 Bürgermeister in Neulengbach und kann sich an den Umbruch gut erinnern.

Auch Ewald Furtmüller kann sich gut an die historischen Ereignisse erinnern. „Es war totaler Irrsinn. Wir waren relativ oft im Osten, weil wir am Plattensee eine ostdeutsche Familie kennengelernt haben. Im August 1989 waren wir noch in Ostberlin, wenig später war es soweit.“

Die Berliner Mauer wurde Geschichte. Der Neulengbacher betont: „Ich war so froh, dass wir kurz vor der Wende noch in Ostdeutschland waren, sonst hätten wir keinen Begriff gehabt.“ Durch die Freundschaft mit der Familie aus dem ehemaligen Osten habe er die Ostöffnung sehr intensiv erlebt, erinnert sich der pensionierte Schuldirektor: „Wir sind vor dem Fernseher gesessen, es war ein Wahnsinn.“

Eine Freundschaft der anderen Art gibt es in Asperhofen: Die Gemeinde hat seit 1995 eine Partnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Zalakaros. „Es gibt immer wieder Treffen, wir versuchen die Partnerschaft aufrecht zu erhalten“, berichtet Bürgermeisterin Katharina Wolk. Sie selbst kann sich gut an die Bilder aus dem Jahr 1989 erinnern: „Als Alois Mock gemeinsam mit dem ungarischen Außenminister den Zaun durchgeschnitten hat, war das schon eine besondere Situation. Für uns war ja die Welt früher dort aus, das war uns total fremd.“

Froh über die Entwicklung war auch Boguslaw Jackowski. Der Neulengbacher Pfarrer lebte in Polen, kam vor 21 Jahren nach Österreich. „Wir konnten früher nicht ins Ausland fahren. Bei den Kommunisten hatten wir keine Möglichkeit einen Pass oder ein Visum zu bekommen. Es war wirklich sehr schwer ins Ausland zu kommen, wenn man nicht bei der kommunistischen Partei war. Die Öffnung der Grenzen war wirklich eine Erleichterung.“

Josef Szabo, Baumeister in Asperhofen, hat 1991 Jugoslawien verlassen und sich in Österreich eine Existenz aufgebaut. Er sei dankbar, dass er hier leben könne. Und er sei stolzer österreichischer Staatsbürger: „Wir fühlen uns sehr wohl hier.“

„Jetzt gibt es wieder Grenzen“

Josef Szabos Heimatort gehört jetzt zu Serbien. Die langen Reisezeiten früher sind ihm noch in Erinnerung: „16 Stunden an der Grenze warten, bei 30 bis 40 Grad, das kann man sich nicht vorstellen. Das war ein Martyrium.“ Jetzt brauche er sechseinhalb Stunden für die Fahrt in die alte Heimat. Szabo sagt, er habe gehofft, dass die Öffnung auch für die normale Bevölkerung ein Vorteil werde: „Mittlerweile bin ich nicht mehr überzeugt. Der Eiserne Vorhang ist nach unten gewandert. Ich habe gehofft, dass sich die Menschen frei bewegen können, aber das ist nicht der Fall. Jetzt gibt es wieder Grenzen.“