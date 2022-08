Regionale Künstler machen gemeinsame Sache

Werbung

Der eine bringt seit Jahrzehnten – mal als Schauspieler, mal als Kabarettist – seine Fans in ganz Österreich zum Lachen. Der andere hat aus der einstigen Talstation in Mönichkirchen sein „Bergluft“-Atelier gemacht und sich als Künstler und Bildhauer weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Die Rede ist zum einen von Herbert Steinböck, der seit etlichen Jahren in Kirchberg lebt, zum anderen vom Mönichkirchner Christof Seiser.

Erstmals machen die beiden nun gemeinsame Sache: Seiser gestaltet für Steinböcks Herbst-Auftritte in der Region ein ganz besonderes Bühnen-Requisit: einen sogenannten „Topfkopf“ mit einem traurigen und einem lustigen Gesicht. Die Idee: Während der Vorstellung wird der „Topfkopf“ nach und nach gedreht, ehe er am Ende das fröhliche Gesicht zeigt. Groß erklärt wird das nicht, verrät Steinböck schon jetzt: „Mich faszinieren Dinge, die nicht sofort besprochen werden und erst nach und nach ins Bewusstsein eindringen.“ Das passe gut zu dem, was Steinböck mache, findet auch Christof Seiser: „Die Leute kommen aus dem Alltag, sind belastet und haben Sorgen – und gehen nach dem Programm fröhlich, frisch und erquickt hinaus“, erklärt er im NÖN-Gespräch.

Erstmals im „Einsatz“ ist das neue Requisit bei Steinböcks Auftritten am Samstag, dem 24. September, um 19.30 Uhr im „Sconarium“ in Bad Schönau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) und am Samstag, dem 1. Oktober, um 20 Uhr im Gemeindesaal in St. Corona am Wechsel. Karten gibt es auf den jeweiligen Gemeindeämtern.

An beiden Abenden präsentiert Steinböck sein Best-Of „Aus jedem Dorf a Hund“.

