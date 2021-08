Eier, Milch, Brot, Fruchtsäfte, aber auch verschiedene Fleisch- und Fischerzeugnisse – all das und mehr findet sich im neuen „DoSchmeckts“-24-Stunden-Selbstbedienungsautomaten in der Raiffeisenbank St. Egyden. Bernhard Postel und Lebensgefährtin Katharina Strohmayer aus Miesenbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) betreiben bereits zwei Automaten in Puchberg sowie Höflein an der Hohen Wand und haben nun mit St. Egyden einen dritten Standort.

„Wer Regionales vom Bauern kauft, nimmt oft viel Zeit auf sich, fährt etliche Autokilometer und ist an die Öffnungszeiten der Hofläden gebunden, um die gewünschten Produkte zu erwerben. Mit ,DoSchmeckts‘ erfüllen wir den Wunsch nach frischen und regionalen Lebensmitteln“, erklärt Bernhard Postel den Hintergrund.

„Automat ist Bereicherung für Gemeinde!“

Gefördert wurde das Projekt durch die Leader-Region NÖ-Süd und Mitteln der Europäischen Union und dem Land NÖ. „Die jungen Landwirte haben für die Verwirklichung ihrer Ideen auf LEADER gesetzt! Ein nachhaltiges und modernes Projekt, ganz in unserem Zeitgeist“, meint Leader-Manager Martin Rohl. Überzeugt von dem Projekt zeigt sich auch St. Egydens Bürgermeister Willi Terler (ÖVP): „Der Automat ist eine Bereicherung für die Bewohner und Besucher unserer Gemeinde!“

Ab September soll auch in der Bankstelle Grünbach ein derartiger Automat zur Verfügung stellen, kündigt Raiffeisenbank-Geschäftsführer Meletios Kujumtzoglu an.