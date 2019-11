Neun Gemeinden aus dem Bezirk Neunkirchen wurden im Rahmen der „tut gut“-Regionaltour in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf zu „Gesunden Gemeinden“ ernannt. „Das zeigt, wie viele Ehrenamtliche im Gesundheitsbereich an einem Strang ziehen“, so ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger. Insgesamt wurden an dem Abend 51 Auszeichnungen für Programme im Industrieviertel vergeben.

Aus dem Bezirk geehrt wurden die „Gesunden Gemeinden“ Grafenbach-St. Valentin, Mönichkirchen, Otterthal, Zöbern, Edlitz, Grünbach am Schneeberg, Puchberg am Schneeberg, Schrattenbach und Willendorf.